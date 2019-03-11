Світоліна вийшла до четвертого раунду турніру в Індіан-Уеллсі

За путівку у чвертьфінал вона побореться з австралійкою

Шестая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в четвертый круг турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинская теннисистка в третьем круге турнира обыграла в двух сетах представительницу Австралии Дарью Гаврилову - 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час и 47 минут. Счет в личных встречах теннисисток стал 6:3 в пользу Свитолиной.

В четвертом круге украинку ждет встреча с еще одной австралийкой Эшли Барти. Матч состоится 12 марта ориентировочно в 21:00 по киевскому времени.

За свою карьеру первая ракетка Украины дважды выступала в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе - в 2015 и 2017 годах. В 2018 году Свитолина завершила свои выступления на турнире в третьем.

Напомним, украинка Екатерина Козлова впервые преодолела стартовый барьер в основе турнира в Индиан-Уэллсе.