ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Козлова вперше вийшла до другого кола тенісного турніру в Індіан-Уеллсі

Новини » Спорт    07.03.2019 - 10:57
Козлова вперше вийшла до другого кола тенісного турніру в Індіан-Уеллсі
Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Ястремська зачохлила ракетку

Українська тенісистка Катерина Козлова вперше подолала стартовий бар'єр в основі турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі, США. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

114 ракетка світу пробилася до другого кола, обігравши 42 номера світового рейтингу Катерину Синякову з Чехії - 7: 5, 6: 2. Матч тривав 1 годину і 31 хвилину.

У другому колі Козлова зустрінеться з 34 ракеткою світу Олександрою Сасновіч.

Разом з тим, 37 ракетка світу Даяна Ястремська поступилася в першому колі. Кривдницею української тенісистки стала Дар'я Гаврилова з Австралії - 2: 6, 7: 5, 2: 6.

Нагадаємо, в Індіан-Уеллсі також виступлять українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко.

Дві українські тенісистки встановили особисті рекорди у рейтингу WTA Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Дубаї
Новини України Тенниссоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся