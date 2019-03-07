Козлова вперше вийшла до другого кола тенісного турніру в Індіан-Уеллсі

Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Ястремська зачохлила ракетку

Українська тенісистка Катерина Козлова вперше подолала стартовий бар'єр в основі турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі, США. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

114 ракетка світу пробилася до другого кола, обігравши 42 номера світового рейтингу Катерину Синякову з Чехії - 7: 5, 6: 2. Матч тривав 1 годину і 31 хвилину.

У другому колі Козлова зустрінеться з 34 ракеткою світу Олександрою Сасновіч.

Разом з тим, 37 ракетка світу Даяна Ястремська поступилася в першому колі. Кривдницею української тенісистки стала Дар'я Гаврилова з Австралії - 2: 6, 7: 5, 2: 6.

Нагадаємо, в Індіан-Уеллсі також виступлять українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко.