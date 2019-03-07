Визначилася суперниця Світоліної у другому колі турніру в Індіан-Уеллсі

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

Українська тенісистка зіграє проти 33 ракетки світу

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна дізналася суперницю по другому колу турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі, США. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Нею стала 33 ракетка світу Софія Кенін з США, яка в першому колі обіграла ктьаянку Ван Яфань - 1:7, 7:5, 6:4.

Українська тенісистка вважає, що американка складе їй гідну конкуренцію у другому колі турніру.

"Я можу грати краще. Знаю, що коли добре готова фізично, то можу виступати впевнено. Важливо лише добре готуватися. Думаю, мені дісталася одна з найскладніших сіток. Софія Кенін зараз дуже впевнена в собі. Минулого тижня вона грала в фіналі. у другому колі мені буде нелегко ", - передає слова українки прес-служба WTA.

Нагадаємо, українка Катерина Козлова вперше подолала стартовий бар'єр в основі турніру в Індіан-Уеллсі.