Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Досі

Українська тенісистка святкує свою п'яту перемогу в сезоні

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал на турнире в Дохе (Катар). Об этом сообщается на сайте WTA.

Первая ракетка Украины в двух партиях обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко, занимающую 22 место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Для соперниц это был третий очный поединок. До этого латвийка побеждала Свитолину на Уимблдоне-2017 и на турнире в Майами в 2018 году.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина поспорит с чешкой Каролиной Муховой (WTA 132), которая в двух сетах обыграла Се Шувэй из Тайваня.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова.

Для Свитолиной это был первый поединок после поражения в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, где она уступила будущей победительнице мэйджора японке Наоми Осаке.

Напомним, Свитолина не смогла помочь сборной Украины на Кубке Федерации.