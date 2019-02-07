Світоліна отримала запрошення на турнір в Досі

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка не планувала грати в столиці Катару

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє на турнірі серії WTA Premier в катарській Досі, який пройде 11-16 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті турніру.

Організатори змагань надали їй wild card, що дає право на виступ в основній сітці. Також спеціальні запрошення отримали тенісистки Каролін Возняцкі (Данія), Онс Жабер (Туніс) і Фатма аль-Набхані (Оман).

Спочатку Світоліна не була заявлена в списку учасниць на катарському турнірі, а планувала виступити в матчах Кубка Федерації. Але, як повідомила тенісистка, вона не приїхала в збірну України після консультацій з лікарями.

Українка отримала травму на Australian Open, де в 1/4 фіналу програла майбутній переможниці мейджора японці Наомі Осаці.

У Федерації тенісу України заявили, що Світоліна відмовилася виступати за національну команду через фінансові умов.

Нагадаємо, збірна України з тенісу з поразки стартувала в Кубку Федерації.