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Світоліна зберегла позиції в рейтингу WTA – ще 2 українки в першій "сотні"

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Понеділок 07 лютого 2022 14:55
Світоліна зберегла позиції в рейтингу WTA – ще 2 українки в першій "сотні" Фото: Еліна Світоліна (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг професіоналів. Найкращою з українок залишається Еліна Світоліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

"Перша ракетка" України зберегла 15-те місце в рейтингу. В активі Світоліної 2531 очко.

Також до першої сотні тенісисток потрапили ще дві українки. Марта Костюк піднялася на одну сходинку й тепер 51-ша (1135 пунктів). Натомість Ангеліна Калініна втратила п'ять позицій. Нині вона на 53-му місці (1113 балів).

Очолює список, як і раніше, австралійка Ешлі Барті (8330). Білоруска Аріна Соболенка та чешка Барбора Крейчікова суттєво відстають (5698 і 5533 очки відповідно).

Як виступає Світоліна в 2022 році

Цьогоріч Еліна Світоліна взяла участь у трьох турнірах. Українка в Аделаїді двічі завершила виступи на стадії 1/16 фіналу, програвши росіянці Гасановій і американці Кіз.

На Відкритому чемпіонаті Австралії Світоліна спершу вибила двох француженок – Ферро і Тан. Однак, у третьому раунді "перша ракетка" України вилетіла від білоруски Азаренко.

Нагадаємо, що раніше підвели підсумки спортивного тижня з 31 січня до 6 лютого, впродовж якого стартували зимові Олімпійські ігри та завершилися чемпіонат Європи з футзалу та Кубок Африки.

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