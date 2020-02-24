Світоліна вибула з боротьби на турнірі WTA в Катарі

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила боротьбу на турнірі WTA серії Premier 5 в катарській Досі. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Сьома ракетка світу в поєдинку другого кола поступилася у двох сетах американці Аманді Анісімовій (WTA 29) з рахунком 3:6, 3:6. Для тенісисток це був другий очний поєдинок. Світоліна здобула перемогу в їх першому матчі в Цинциннаті два роки тому.

18-річна Анісімова в Досі перервала свою серію з трьох поразок поспіль. Для неї перемога над Світоліною стала 3 в кар'єрі в матчах з суперницями з топ-10 рейтингу.

Для Світоліної це вже четвертий турнір в новому сезоні, на якому вона не може пройти далі 1/16 фіналу. Поки кращим результатом українки в сезоні є чвертьфінал на турнірі в Хуахіні (Таїланд).

Як заявила українська тенісистка після поразки у першому колі на турнірі WTA в Дубаї, вона продовжує перебувати в пошуках своєї кращої гри.

З понеділка Еліна збереже сьоме місце у світовій класифікації, якщо Белінда Бенчіч вийде в фінал.