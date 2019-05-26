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Світоліна слідом за Козловою вийшла в друге коло Roland Garros


В наступному раунді турніру дві представниці України зіграють між собою

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого раунду другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Про це повідомляється на сайті змагань.

Українка в першому колі перемогла титуловану американку Вінус Вільямс - 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корті 1 годину і 13 хвилин.

Раніше ще одна українська тенісистка Катерина Козлова пробилася до другого раунду турніру, перемігши у двох сетах Бернарду Пера з США - 6:2, 7:6(5). Зустріч тривала 1 годину і 33 хвилини.

Цікаво, що в другому раунді турніру дві представниці України Світоліна і Козлова зіграють між собою. Орієнтовно зустріч відбудеться в середу, 29 травня.

Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Сергій Стаховський матчі першого раунду проведуть завтра, 27 травня.

Нагадаємо, японка Наомі Осака може втратити звання першої ракетки світу за підсумками Roland Garros.

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