Свитолина поймала свою волну: прошла неудобную американку без особых проблем

WTA 1000, Рим, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) - Даниэль Коллинз (США) - 6:4, 6:2

Опытная 31-летняя Коллинз - не очень удобная соперница для первой ракетки Украины. Ранее теннисистки играли между собой трижды. Счет личных противостояний был - 2:1 в пользу американки. Правда, последний матч, состоявшийся два месяца назад в американском Индиан-Уэллсе, уверенно выиграла Свитолина (6:2, 6:4). Сегодня украинка не менее уверенно установила паритет в личных встречах.

Как прошла игра

В первом сете украинка сразу взяла подачу соперницы, правда потом отдала свою и уступила на мячах американки (1:2). Впрочем, смогла отыграться на собственной подаче, после чего сделала еще один брейк. Затем соперницы поочередно реализовывали свои попытки, пока счет не стал 6:4 в пользу Элины.

А вот вторую партию украинка прошла почти экспрессом. Повела 5:0 и только в концовке позволила себе проиграть два гейма подряд. Впрочем, завершила матч очень уверенно, выиграв 40:15 на своей подаче. Встреча длилась 1 час и 27 минут.

С кем встретится в четвертьфинале

Свитолина вышла в четвертьфинал Italian Open впервые с 2021 года. Украинка уже третий раз в сезоне добирается до 1/4 финала соревнований уровня WTA 1000.

В следующем круге первая ракетка Украины встретится с еще одной представительницей США - 42-й в мире Пейтон Стернс.

А в 1/8 сегодня проведет свой поединок другая отечественная теннисистка. Вторая ракетка Украины Марта Костюк встретится с лидером мирового рейтинга - "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко. Начало противостояния - ориентировочно в 21:30 по Киеву.