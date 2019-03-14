Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в півфінал Індіан-Уеллс

Українка з канадкою Андрееску буде боротися за місце в фіналі

Шестая ракетка мира Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уллсе, США. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

На предыдущей стадии турнира украинка в трех сетах справилась с 61 ракетка мирового рейтинга Маркетой Вондрусовой из Чехии (4:6, 6:4, 6:4). Матч продлился 2 часа 13 минут.

Ранее теннисистки встречались на корте два раза: в 2018 году в Дохе и в Штутгарте. Оба матча остались в активе украинки.

За право выйти в финал соревнований украинка сразится с канадкой Бьянкой Андрееску (WTA 60), разгромившей испанку Гарбинье Мугурусу - 6:0, 6:1.

Напомним, вторая ракетка Украины Леся Цуренко потерпела поражение в матче третьего круга в Индиан-Уэллсе.