Цуренко зупинилася в третьому колі турніру в Індіан-Уеллсі

Фото: Леся Цуренко (wtatennis.com)

Українка не зуміла повторити свій особистий рекорд 2015 року

Друга ракетка України Леся Цуренко зазнала поразки в матчі третього кола турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Тенісистка поступилася білоруській спортсменці Аріні Соболенко з рахунком 2:6, 5:7. Поєдинок тривав 1 годину і 24 хвилини. Зазначимо, що Цуренко зрівняла рахунок по ходу другого сету, в якому уступала 2:5, після чого зуміла взяти лише один розіграш в наступних двох геймах.

.@SabalenkaA downs Tsurenko, 6-2, 7-5 at the @BNPPARIBASOPEN!



Moves into the fourth round at Indian Wells for the first time! pic.twitter.com/wsw1pU8RgH — WTA (@WTA) March 11, 2019

Суперниці зустрілися на корті вдруге. Цуренко обіграла Соболенко минулого сезону на турнірі в Хобарті.

.@SabalenkaA moves past a stubborn Tsurenko at the @BNPPARIBASOPEN!



Will face Kerber in the fourth round--> https://t.co/I9W1zYX5J2 pic.twitter.com/lsncsxrLjZ — WTA (@WTA) March 11, 2019

Таким чином, українка не зуміла повторити свій особистий рекорд 2015 року, коли вона дійшла до чвертьфіналу Індіан-Уеллса.

Нагадаємо, останньою представницею України на турнірі в США залишилася Еліна Світоліна. У четвертому колі вона зіграє проти Ешлі Барті.