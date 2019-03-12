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Цуренко зупинилася в третьому колі турніру в Індіан-Уеллсі

Новини » Спорт    12.03.2019 - 09:42
Цуренко зупинилася в третьому колі турніру в Індіан-Уеллсі
Фото: Леся Цуренко (wtatennis.com)

Українка не зуміла повторити свій особистий рекорд 2015 року

Друга ракетка України Леся Цуренко зазнала поразки в матчі третього кола турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Тенісистка поступилася білоруській спортсменці Аріні Соболенко з рахунком 2:6, 5:7. Поєдинок тривав 1 годину і 24 хвилини. Зазначимо, що Цуренко зрівняла рахунок по ходу другого сету, в якому уступала 2:5, після чого зуміла взяти лише один розіграш в наступних двох геймах.

Суперниці зустрілися на корті вдруге. Цуренко обіграла Соболенко минулого сезону на турнірі в Хобарті.

Таким чином, українка не зуміла повторити свій особистий рекорд 2015 року, коли вона дійшла до чвертьфіналу Індіан-Уеллса.

Нагадаємо, останньою представницею України на турнірі в США залишилася Еліна Світоліна. У четвертому колі вона зіграє проти Ешлі Барті.

Четверта українська тенісистка зіграє в основі турніру в Індіан-Уеллсі Цуренко програла другий ракетці світу в боротьбі за 1/4 фіналу турніру в Дубаї
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