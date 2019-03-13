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Світоліна вперше зіграє в чвертьфіналі турніру в Індіан-Уеллсі

Новини » Спорт    13.03.2019 - 09:04
Світоліна вперше зіграє в чвертьфіналі турніру в Індіан-Уеллсі
Фото: Еліна Світоліна (Michael Cummo/BNP Paribas Open)

Її поєдинок пройде на центральному корті

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-УЛЛС, США. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка взяла гору над австралійкою Ешлі Барті в трьох сетах з рахунком 7:6(8), 5:7, 6:4. Поєдинок тривав 3 години і 11 хвилин і став найдовшим матчем сезону 2019 року.

Таким чином, Світоліна вперше виступить в 1/4 фіналу на турнірі в Індіан-Уеллсі. Наступною суперницею українки стане 61 ракетка світу Маркета Вондроушова з Чехії (рахунок особистих зустрічей 2:0)

Тенісистки проведуть матч на центральному корті. Українка і чешка зіграють між собою першим запуском вечірньої сесії - не раніше 18:00 за місцевим часом і не раніше 03:00 за Києвом.

Нагадаємо, друга ракетка України Леся Цуренко зазнала поразки в матчі третього кола в Індіан-Уеллсі.

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