Світоліна вперше зіграє в чвертьфіналі турніру в Індіан-Уеллсі

Фото: Еліна Світоліна (Michael Cummo/BNP Paribas Open)

Її поєдинок пройде на центральному корті

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-УЛЛС, США. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка взяла гору над австралійкою Ешлі Барті в трьох сетах з рахунком 7:6(8), 5:7, 6:4. Поєдинок тривав 3 години і 11 хвилин і став найдовшим матчем сезону 2019 року.

.@ElinaSvitolina takes the longest match of the 2019 season!



Outlasts Barty to reach the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals, 7-6(8), 5-7, 6-4! pic.twitter.com/4cctUCTfYu — WTA (@WTA) March 13, 2019

Таким чином, Світоліна вперше виступить в 1/4 фіналу на турнірі в Індіан-Уеллсі. Наступною суперницею українки стане 61 ракетка світу Маркета Вондроушова з Чехії (рахунок особистих зустрічей 2:0)

.@ElinaSvitolina needs 3 hours, 11 minutes to advance to her first career @BNPPARIBASOPEN quarterfinal!



Earns fifth consecutive win over Barty--> https://t.co/NTOB79POUA pic.twitter.com/g2HsYQ1AuA — WTA (@WTA) March 13, 2019

Тенісистки проведуть матч на центральному корті. Українка і чешка зіграють між собою першим запуском вечірньої сесії - не раніше 18:00 за місцевим часом і не раніше 03:00 за Києвом.

Нагадаємо, друга ракетка України Леся Цуренко зазнала поразки в матчі третього кола в Індіан-Уеллсі.