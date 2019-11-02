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Світоліна другий рік поспіль виходить у фінал Підсумкового турніру WTA

Новини » Спорт     02.11.2019 - 14:38
Світоліна другий рік поспіль виходить у фінал Підсумкового турніру WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка пройшла на відмові суперниці

Перша ракетка України Еліна Світоліна другий рік поспіль зіграє у фіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA), який проходить цьогоріч у китайському Шеньчжені. Про це повідомляється в Twitter турніру.

Українка в півфіналі здобула перемогу над швейцарською тенісисткою Беліндою Бенчіч, яка відмовилася від продовження зустрічі в третьому сеті за рахунку 5:7, 6:3, 4:1. Під час матчу швейцарка кілька разів зверталася за допомогою до фізіотерапевта через проблеми з ногою.

Таким чином, Світоліна стала першою фіналісткою Підсумкового турніру WTA 2019 року. Її суперниця по фіналу визначиться в матчі між австралійкою Ешлі Барті і чешкою Кароліною Плішковою.

Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру. У торішньому фіналі, який відбувся в Сінгапурі, вона перемогла американку Слоан Стівенс.

У 2017 році Еліна не змогла пробитися в півфінал, завершивши виступ після матчів у групі: українка програла Каролін Гарсії і майбутній чемпіонці Каролін Возняцкі і здобула перемогу над Сімоною Халеп.

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