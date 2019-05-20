Світоліна вперше за два роки опустилася нижче 8 місця в рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Також позиції втрачають Цуренко і Ястремська

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила три позиції в рейтингу WTA за підсумками турніру серії Premier5 в Риму, який вона покинула у другому колі. Про це повідомляється на сайті організації.

Чемпіонка турніру 2017 і 2018 років не змогла захистити титул і опустилася з шостого на дев'яте місце. Українка вперше з травня 2017 роки опустилася за межі топ-8 рейтингу.

На одну сходинку знизилися Леся Цуренко (27) і Даяна Ястремська (42), які програли в стартовому раунді змагань в Римі. Катерина Козлова втрималася на 66 місці світового рейтингу.

Рейтинг WTA від 20 травня:

1 (1) Наомі Осака (Японія) - 6486

2 (7) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5685

3 (2) Сімона Халеп (Румунія) - 5533

4 (4) Кікі Бертенс (Нідерланди) - 5405

5 (3) Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5095

6 (5) Петра Квітова (Чехія) - 5055

7 (8) Слоан Стівенс (США) - 4552

8 (9) Ешлі Барті (Австралія) - 4430

9 (6) Еліна Світоліна (Україна) - 3967

10 (11) Серена Вільямс (США) - 3521

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27 (26) Леся Цуренко (Україна) - 1 767

42 (41) Даяна Ястремська (Україна) - 1319

66 (66) Катерина Козлова (Україна) - 840

152 (144) Ангеліна Калініна (Україна) - 394

205 (195) Катаріна Завацька (Україна) - 285

228 (231) Дарина Лопатецкая (Україна) - 254

264 (280) Марта Костюк (Україна) - 204

Нагадаємо, Світоліна розпочне трав'яний сезон з турніру в Бірмінгемі.