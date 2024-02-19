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Ястремская проиграла нейтральной россиянке на старте турнира в ОАЭ

Дубай, Понедельник 19 февраля 2024 14:55
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Ястремская проиграла нейтральной россиянке на старте турнира в ОАЭ Фото: Даяна Ястремская зачехлила ракетку в Дубаях (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Даяна Ястремская потерпела поражение от российской теннисистки Вероники Кудерметовой в первом круге соревнований в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Duty Free Tennis Championships, 1-й раунд, женщины

Кудерметова – Ястремская – 2:1 (6:0, 1:6, 6:0)

В первой партии борьбы не получилось. Россиянка уверенно действовала на собственных подачах и оформила три брейка. Как следствие, украинская теннисистка не только проиграла за 23 минуты, но еще и получила "баранку".

Впрочем, Ястремская сумела полностью реабилитироваться во втором сете. Начала одесситка с трех набранных пунктов подряд (1 брейк). А когда Кудерметова размочила счет в четвертом гейме, то выиграла в трех последующих с еще одним брейком и выровняла положение.

Но в третьей партии развить успех Ястремская не смогла. Зато она снова не смогла набрать хотя бы очко и во второй раз получила "баранку" от Кудерметовой. Правда, в этот раз сопротивлялась 36 минут.

В следующем круге российская теннисистка встретится с Сораной Кырстей. Румынка в первом раунде немного неожиданно обыграла Софию Кенин из США. Позже Ангелина Калинина и Элина Свитолина в очном противостоянии определят единственную представительницу Украины во втором круге.

К слову, ранее Свитолина удержалась в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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Теннис Даяна Ястремская
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