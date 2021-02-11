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Світоліна впевнено пройшла до третього кола Australian Open

Автор: Вера Олейник

У матчі другого кола Australian Open п'ята ракетка світу Еліна Світоліна обіграла американку Корі Гауфф. Українка за годину і 20 хвилин оформила перемогу у двох сетах - 6:4, 6:3.

Про це повідомляється на сайті турніру.

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Ця була перша гра між тенісистками. 16-річна представниця США, яка перебуває на 48 місці у світовому рейтингу, провела свій п'ятий поєдинок у кар'єрі проти суперниці з топ-10 і боролася за третю перемогу.

У третьому колі Світоліна зіграє проти 28 ракетки світу Юлії Путинцевої з Казахстану. Світоліна лідирує в статистиці особистих зустрічей 5 проти 2.

Для Світоліної Це дев'ятий виступ на Australian Open. Її кращий результат - чвертьфінал у 2018 і 2019 роках. Минулого року вона покинула Мельбурн на стадії 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо, раніше двоє українських тенісистів Сергій Стаховський і Марта Костюк програли свої стартові матчі Australian Open.

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Новини України ТеннисЭлина СвитолинаAustralian Open
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