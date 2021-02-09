Світоліна оформила перемогу в першому колі Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла чешку Марі Боузкову в першому раунді Australian Open-2021. Матч тривав близько двох годин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(5).

Про це повідомляється на сайті турніру.

Суперниці зустрічалися між собою втретє. У фіналі турніру в Монтерреї українка в трьох сетах обіграла чешку, а раніше на турнірі Гуанчжоу поступилася в другому колі.

У другому раунді українка зіграє з американкою Корі Гауфф, яка обіграла представницю Швейцарії Жиль Тайкманн - 6: 3, 6: 2. Матч відбудеться в ніч на середу, 10 лютого.

.@ElinaSvitolina gets it done outlasting Bouzkova in a hard fought second set



She is on to the next round after winning 6-3 7-6(5) #AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/fTicSp1kDz — #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021

Для Світоліної це дев'ятий виступ на Australian Open. Її кращий результат - чвертьфінал у 2018 і 2019 роках. Торік вона покинула Мельбурн на стадії 1/16 фіналу турніру, поступившись іспанці Гарбінє Мугурусі.

Перший у сезоні турнір "Великого шлема" закінчиться 21 лютого. Чинною чемпіонкою є американка Софія Кенін.