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Світоліна оформила перемогу в першому колі Australian Open

Новость на русском → Мельбурн, Вівторок 09 лютого 2021 08:48
Світоліна оформила перемогу в першому колі Australian Open Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла чешку Марі Боузкову в першому раунді Australian Open-2021. Матч тривав близько двох годин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(5).

Про це повідомляється на сайті турніру.

Суперниці зустрічалися між собою втретє. У фіналі турніру в Монтерреї українка в трьох сетах обіграла чешку, а раніше на турнірі Гуанчжоу поступилася в другому колі.

У другому раунді українка зіграє з американкою Корі Гауфф, яка обіграла представницю Швейцарії Жиль Тайкманн - 6: 3, 6: 2. Матч відбудеться в ніч на середу, 10 лютого.

Для Світоліної це дев'ятий виступ на Australian Open. Її кращий результат - чвертьфінал у 2018 і 2019 роках. Торік вона покинула Мельбурн на стадії 1/16 фіналу турніру, поступившись іспанці Гарбінє Мугурусі.

Перший у сезоні турнір "Великого шлема" закінчиться 21 лютого. Чинною чемпіонкою є американка Софія Кенін.

Нагадаємо, раніше двоє українських тенісистів Сергій Стаховський і Марта Костюк програли свої стартові матчі Australian Open.

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