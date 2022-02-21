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Світоліна поступилася в стартовому матчі турніру WTA-1000 в Досі

Автор: Андрій Вирва

На турнірі WTA-1000 в Досі відбулися матчі першого раунду. Українська тенісистка Еліна Світоліна в трьох сетах поступилася Терезі Мартінцовій з Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Setanta Sports+.

Еліна Світоліна (№15 WTA) зіграла з Терезою Мартінцовою (№42 WTA) на старті турніру WTA-1000 у Досі.

Перший сет з рахунком 7:6 виграла українка. Партія тривала 55 хвилин.

В наступній партії Еліна за 58 хвилин поступилася з рахунком 5:7.

Вирішальний сет тривав 1:09 години та в ньому на тай-брейку виграла Мартінцова з рахунком 7:6.

На корті тенісистки провели три години дві хвилини.

Еліна Світоліна (Україна, 10) – Тереза Мартінцова (Чехія) – 1:2 (7:6, 5:7, 6:7)

Нагадаємо, що команда Леброна перемогла в Матчі всіх зірок НБА.

Додамо, що вчора завершилась Олімпіада, можете прочитати підсумки дня 20 лютого та фінальний медальний залік.

До слова, раніше підбили підсумки спортивного тижня в Україні та світі.

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