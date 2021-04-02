Світоліна поступилася першій ракетці в півфіналі турніру WTA в Маямі

Зустріч тривала майже півтори години. Українка, яка була посіяна під п'ятим номером, в обох сетах оформила з брейку, але програла відразу п'ять геймів на своїй подачі.

У фіналі турніру Барті зустрітися з канадською тенісисткою, 8-м номером посіву Бьянкою Андрееску.

Для Світоліної цей півфінал став першим у цьому році перший на турнірі в Майамі в кар'єрі.

Відзначимо, до цього Світоліна і Барті зустрічалися шість разів. При цьому п'ять перемог було на рахунку саме української тенісистки.