Світоліна у важкому матчі взяла "бронзу" Олімпіади в Токіо

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор-2020. У вирішальному поєдинку Українка переграла тенісистку з Казахстану Олену Рибакіну, програючи по ходу подінка - 1:6, 7:6, 6:4.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Перший сет був вкрай невдалим для українки - вона віддала два брейки на своїй подачі Рибакіної і поступилася з рахунком 1:6.
У другому сеті Світоліна також відразу віддала брейк суперниці, проте потім зуміла взяти подачу Рибакіної. Далі обидві тенісистки брали своє, як результат доля сету вирішувалася на тай-брейку. Весь час спортсменки йшли очко в очко, проте українці вдалося отримати сет-Поінт, взявши очко на подачі Рибакіної, і з першої ж спроби взяти сет - 7:6 (7:5 - тай-брейк).
У вирішальному сеті вже в першому ж геймі Світоліна мала брейк-поінт, але реалізувати його не змогла. До того ж після поступилася свою подачу. Але Українка знову продемонструвала характер і за рахунку 2: 4 змогла зробити зворотний брейк. Згодом Світоліна забрала всі наступні гейми, здобувши важку трудову перемогу і бронзову медаль Олімпіади. Відзначимо, за рахунку 5: 4 на подачі Українки Рибакіна змогла відіграти 6 матч-поінтів, проте з сьомої спроби Світоліна таки змогла здобути перемогу.
Ця нагорода стала для України п'ятою на Іграх у Токіо - Всі бронзові.
Нагадаємо, у півфіналі ОІ-2020 Еліна Світоліна поступилася чешці Маркеті Вондроушовій і не змогла пробитися в матч за "золото".