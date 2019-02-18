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Світоліна і Цуренко поліпшили свої позиції в рейтингу WTA


Три українки входять в топ-100

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко улучшили свои позиции в рейтинге WTA. Об этом сообщается на сайте организации.

Первая ракетка Украины после выхода в полуфинал турнира Premier в Дохе Элина Свитолина поднялась на одну строчку и теперь занимает шестую строку.

Вторая ракетки Украины после выхода во второй круг Катара установила новый личный рекорд и занимает 23 место в мировом рейтинге. Еще одна украинца в топ-100 Даяна Ястремская осталась на 34 строчке.

Свои личные рекорды в рейтинге повторили Катарина Завацкая (175 место) и Дарья Лопатецкая (305 место).

Напомним, сборная Украины по теннису осталась в Первой группе Евро-африканской зоны Кубка Федерации

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