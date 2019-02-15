Світоліна матчем проти Халеп відкриє ігровий день на турнірі в Досі

Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Українка побореться за вихід у фінал з екс-першою ракеткою світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна проведе півфінальний матч проти румунки Сімони Халеп на центральному корті в рамках турніру серії WTA Premier у Досі, Катар. Про це повідомляється на сайті змагань.

Світоліна і Халеп зіграють першим запуском. Початок зустрічі - о 16:30 за місцевим часом (15:30 за Києвом).

В іншому півфіналі зійдуться німкеня Анджелік Кербер і бельгійка Елізе Мертенс.

Нагадаємо, що на попередній стадії українка у двох партіях обіграла чешку Кароліну Мухова. Матч закінчився з рахунком 6:4, 6:2.

Нагадаємо, Світоліна не змогла допомогти збірній України на Кубку Федерації.