Свитолина вернула статус первой ракетки Украины, три соотечественницы в топ-50

Самая титулованная украинка в истории Элина Свитолина ворвалась в первую тридцатку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) благодаря выходу в полуфинал Уимблдонского турнира-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

28-летняя спортсменка стала первой ракеткой Украины, обойдя Ангелину Калинину. Свитолина в обновленной классификации поднялась на 27-е место.

С момента обнародования предыдущего рейтинга отечественная теннисистка достигла значительного прогресса. Она набрала 1578 рейтинговых очков и одолела в классификации 49 ступенек вверх. Посодействовало Свитолиной удачное выступление на Уимблдоне, где она выбила Винус Уильямс, Мертенс, Кенин, Азаренко и Свентек.

Зато Калинина потеряла две позиции из-за посредственного выступления на травяном мэйджоре. Уроженка Новой Каховки вылетела во втором круге соревнований от канадки Андрееску. До третьего раунда престижного турнира дошла Марта Костюк. Как следствие, молодая украинка поднялась на 35-е место.

Сразу на 14 позиций вверх взлетела Леся Цуренко. Опытная теннисистка дошла до 1/8 финала Уимблдона, где уступила четвертую ракетку мира Пегуле. Украинка набрала 1122 зачетных балла (46-я позиция). Заперла топ-100 Екатерина Байндль (-15 ступенек).

Лидером классификации WTA осталась Ига Свентек. Полька сохранила звание сильнейшей теннисистки планеты от посягательств Арины Соболенко из Беларуси. Третьей осталась представительница Казахстана Елена Рыбакина. Сенсационная триумфатор Уимблдонского турнира Маркета Вондроушова (Чехия) поднялась на 32 позиции и стала десятой.