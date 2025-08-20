Свитолина и Монфис выйдут на корт вместе: где и с кем сыграют звездные теннисные супруги

Звездный дуэт сыграет против итальянцев

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграют в матче смешанного парного разряда против соперников станут Флавия Пеннетта и Флавио Коболли, которые представляют Италию.

Эта встреча является частью масштабного развлекательного мероприятия, которое традиционно проводится накануне US Open и привлекает внимание тысяч болельщиков.

Следует отметить, что два года назад, в 2023 году, Свитолина и Монфис уже участвовали в аналогичном событии. Тогда мероприятие носило благотворительный характер и было посвящено сбору средств для поддержки Украины.

Легенды тенниса на одном корте

Организаторы "Stars of the Open-2025" объявили, что на турнире выступит целая плеяда мировых теннисных звезд.

Одним из самых ожидаемых матчей станет противостояние Коко Гофф и Андре Агасси против Винус Уильямс и Джона Макинроя. Эта встреча объединит на одном корте разные поколения теннисных легенд, которые являются кумирами для миллионов фанатов по всему миру.

Кроме того, в мероприятии примут участие другие известные игроки, среди которых Хуан Мартин дель Потро, Энди Роддик, Жуан Фонсека, Бетани Маттек-Сэндс, Джек Сок и многие другие.