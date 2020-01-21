Світоліна і Ястремська виграли перші матчі на Australian Open

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська з перемог стартували на Australian Open. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Першою на корт вийшла Ястремська, яка у рамках першого кола турніру не зазнала жодних проблем проти представниці Словенії - Кайі Ювані.

Зустріч, яка тривала всього 54 хвилини, завершилася з рахунком 6:1, 6:1. За цей час 19-річна Ястремська жодного разу не подала "на виліт", виграла п'ять із шести брейків і не допустила жодної подвійної.

Що стосується Світоліної, то вона впоралася з британкою Кеті Бултер - 6:4, 7:5.

Еліна провела з суперницею на корті годину і 15 хвилин. В активі першої ракетки України 3 ейси, чотири виграних брейк-пойнт і три подвійних помилки.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна покращила позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) перед початком сезону.

Також Еліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Українка візьме участь у Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтеррей.

Зазначимо, Світоліна увійшла топ-10 найтитулованіших тенісисток десятиліття. За період з 2010 по 2019 роки вона виграла 13 титулів.