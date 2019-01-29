Світоліна і Ястремська не допоможуть збірній України на Кубку Федерації

На турнірі виступлять Цуренко, Козлова, Костюк і Кіченок

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сыграют за сборную Украины в ближайших матчах Кубка Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федерации тенниса Украины.

"Федерация тенниса Украины сообщает, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на достигнутые между сторонами предварительные договоренности, не сыграют за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре", - говорится в заявлении.

Причиной федерация называет новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обоих теннисисток.

Первая ракетка Украины в свою очередь заявила, что не сыграет за национальную сборную на Кубке Федерации из-за травмы.

"С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше", - написала она в Facebook и отметила, что полученное в Австралии повреждение не позволяет ей пока приступить к тренировкам.

Матчи пройдут с 6 по 9 февраля 2019 года, где команда Украины сыграет с Болгарией, Эстонией и Швецией.

За сборную выступят Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки.

Чтобы вернуться в Мировую группу Украине нужно выигрывать свою группу, а затем побеждать победителя параллельной группы.