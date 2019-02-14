Світоліна стала першою півфіналісткою турніру в Досі

Вперше українська тенісистка пройшла так далеко в Катарі

Первая ракетка Украины и седьмая в мировом рейтинге Элина Свитолина вышла в полуфинал турнире в Дохе (Катар). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка в двух партиях обыграла чешку Каролину Мухову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 22 минуты. Для теннисисток это был первый очный поединок.

За выход в финал соревнований Свитолина поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, WTA 3) - Юлия Гергес (Германия, WTA 16).

Свитолина ранее не играла в четвертьфинале катарского турнира, где выступает уже в пятый раз.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова.