Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Досі

Українська тенісистка святкує свою п'яту перемогу в сезоні
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал на турнірі в Досі (Катар). Про це повідомляється на сайті WTA.
Перша ракетка України у двох партіях обіграла представницю Латвії Єлену Остапенко, яка займає 22 місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:4, 6:4. Тривалість протистояння склала 1 година 19 хвилин.
Для суперниць це був третій очний поєдинок. До цього латвійка перемагала Світоліну на Вімблдоні-2017 і на турнірі в Майамі в 2018 році.
.@ElinaSvitolina scores the win over Ostapenko, 6-4, 6-4!— WTA (@WTA) February 13, 2019
Slides into the @QatarTennis quarterfinals! pic.twitter.com/KS2PMQM4hD
За вихід до півфіналу змагань Світоліна посперечається з чешкою Кароліною Муховою (WTA 132), яка в двох сетах обіграла Сє Шувей з Тайваню.
Діючою переможницею турніру в Досі є чешка Петра Квітова.
Для Світоліної це був перший поєдинок після поразки в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, де вона поступилася майбутній переможниці Мейджора японці Наомі Осаці.
Нагадаємо, Світоліна не змогла допомогти збірній України на Кубку Федерації.