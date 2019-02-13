Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Досі

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/AustralianOpen)

Українська тенісистка святкує свою п'яту перемогу в сезоні

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал на турнірі в Досі (Катар). Про це повідомляється на сайті WTA.

Перша ракетка України у двох партіях обіграла представницю Латвії Єлену Остапенко, яка займає 22 місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:4, 6:4. Тривалість протистояння склала 1 година 19 хвилин.

Для суперниць це був третій очний поєдинок. До цього латвійка перемагала Світоліну на Вімблдоні-2017 і на турнірі в Майамі в 2018 році.

За вихід до півфіналу змагань Світоліна посперечається з чешкою Кароліною Муховою (WTA 132), яка в двох сетах обіграла Сє Шувей з Тайваню.

Діючою переможницею турніру в Досі є чешка Петра Квітова.

Для Світоліної це був перший поєдинок після поразки в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, де вона поступилася майбутній переможниці Мейджора японці Наомі Осаці.

Нагадаємо, Світоліна не змогла допомогти збірній України на Кубку Федерації.