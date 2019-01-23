Світоліна збереже свою позицію в рейтингу WTA за підсумками Australian Open

Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Українці в Мельбурні вдалося лише захистити свої рейтингові очки

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишиться на сьомому місці в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019). Про це повідомляє SportArena.

Українка, дійшовши до чвертьфіналу турніру в Мельбурні, де програла Наомі Осаці, захистила свої очки в рейтингу, повторивши минулорічне досягнення.

На даний момент боротьбу за звання першої ракетки світу за підсумками Australian Open продовжують вести Наомі Осака, Петра Квітова та Кароліна Плішкова.

Втримає свою 24 рядок рейтингу друга ракетка України - Леся Цуренко, яка програла в другому раунді Australian Open.

Даяна Ястремська, яка поступилася в Австралії іменитої американці Серені Вільямс, встановить особистий рекорд і стане 48 в світі.

Нагадаємо, чинна чемпіонка Australian Open Кароліна Возняцкі в третьому колі вибула зі змагань в Мельбурні.