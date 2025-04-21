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Невероятная игра Свитолиной: WTA в восторге от триумфального выступления украинки (видео)

Руан, Понедельник 21 апреля 2025 18:44
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Невероятная игра Свитолиной: WTA в восторге от триумфального выступления украинки (видео) Фото: Элина Свитолина добыла 18-й титул в карьере (instagram.com/openrouen)
Автор: Андрей Костенко

Женская теннисная ассоциация опубликовала подборку лучших моментов украинской теннисистки Элины Свитолиной на турнире WTA 250 во французском Руане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал организации.

На пути к 18-му титулу в карьере Свитолина провела пять матчей, в которых не проиграла ни одного сета. Это первый подобный результат сильнейшей теннисистки Украины. Ранее она завоевала 12 титулов, проиграв не более одного сета за турнир. В частности, это происходило на WTA 1000 - в Риме, Дубае и Торонто.

Матчи Свитолиной на турнире WTA 250 в Руане

  • 1/16 финала, Жиль Тайхман (Швейцария) - 6:4, 6:2
  • 1/8 финала, Ангелина Калинина (Украина) - 6:4, 6:0
  • 1/4 финала, Джессика Боусас Манейро (Испания) - 6:3, 6:2
  • 1/2 финала, Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 6:0, 6:2
  • Финал: Ольга Данилович (Сербия) - 6:4, 7:6

Вместе с трофеем украинская теннисистка получила чек на 31 565 евро призовых, а также 250 зачетных очков. Это позволило ей подняться в мировой табели о рангах на одну ступеньку и занять 17-е место.

Следующим соревнованием для первой ракетки Украины станет грунтовый турнир WTA 1000 в Мадриде, матчи основной сетки которого стартуют 22 апреля. Свитолина на правах сеяной начнет выступления со второго круга. Ее соперницей станет победительница в паре Жаклин Кристиан (Румыния, №65 WTA) - Сонай Картал (Великобритания, №60 WTA).

Ранее украинка Онофрийчук с феноменальным выступлением взяла пять медалей на Кубке мира по художественной гимнастике.

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Теннис Элина Свитолина
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