Свитолина сенсационно вылетела с WTA 1000: проиграла Стернс в драматической борьбе

Свитолина - Стернс: как завершился матч

Поединок длился более 2,5 часов. В первом сете Элина неожиданно для всех проиграла со счетом 6:2. Во втором украинка собрала всю волю в кулак и победила - 4:6. В третьем сете Свитолина получила большое сопротивление от американки, и в результате Пейтон взяла верх - 7:6.

В третьем сете представительница США была вынуждена взять медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой.

Заметим, что Свитолина до этого матча демонстрировала уверенную игру в итальянской столице и считалась экспертами и букмекерами одной из главных претенденток на победу не только в этом поединке, но и на главный титул триумфаторки Internazionali BNL d'Italia.

В полуфинале Стернс сыграет с итальянкой Жасмин Паолини, которая "вынесла" представительницу страны-террориста Диану Шнайдер.

Отметим, что Свитолина заработала в этом матче 125 тысяч евро призовых и сохранила положительный импульс в подготовке к Открытому чемпионату Франции (Roland Garros), который стартует 25 мая.