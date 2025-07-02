Свитолина против "нейтральной" Соснович на "Уимблдоне"-2025: кто фаворит и где смотреть сегодня

Игра запланирована на вечернюю сессию и начнется не раньше 18:30 по киевскому времени.

Кто такая Александра Соснович

31-летняя белоруска, которая в мировом рейтинге находится на 107-й строчке, играет в основной сетке "Уимблдона" восьмой раз. Высшее ее достижение - выход в 1/8 финала в 2018 году.

В этом году в основу она пробивалась через квалификацию, где одолела испанку Карлоту Мартинес-Кирес (6:0, 6:0), "нейтральную" россиянку Оксану Селехметьеву (6:2, 6:3) и латвийку Дарью Семенистую (7:5, 6:3). А в первом круге главного турнира Соснович довольно неожиданно победила экс-россиянку Варвару Грачеву, которая с недавних пор представляет Францию (6:4, 6:7, 7:6).

Как соперницы играли раньше

Соснович - неудобная соперница для Свитолиной. Ранее они трижды встречались на корте и счет - 2:1 в пользу белоруски.

Элина вышла победительницей в их первом матче - в австралийском Брисбене в 2018 году. А затем дважды подряд успех праздновала белоруска: в том же Брисбене в 2019-м и Мадриде - в 2023-м.

Кто фаворит матча

Тем не менее, именно Свитолина является безоговорочной фавориткой поединка. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом - 1,10. На победу Соснович - 7,50. Наиболее вероятным итогом матча аналитики считают успех украинки в двух сетах.

Где смотреть "Уимблдон"-2025

Официальный транслятор Уимблдонского турнира в Украине - Setanta Sports.

Поединки основной женской и мужской сетки "Уимблдона" в прямом эфире доступны на OTT-платформе Setanta Sports, а также на каналах Setanta Sports и Setanta Sports+.

Трансляции матчей украинских игроков будут доступны также на YouTube канале Setanta Sports.