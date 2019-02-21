Світоліна пройшла до півфіналу турніру в Дубаї

Українська тенісистка продовжує захист титулу на змаганнях в ОАЕ

Первая ракетка Украины и шестая в мировом рейтинге Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира серии Premier 5 в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинская теннисистка обыграла в двух партиях испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

В прошлом сезоне теннисистки встречались на корте три раза и в последних двух играх сильнее была испанка (Индиан-Уэллс, Мадрид).

За выход в финал Свитолина поспорит с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (WTA 45), обыгравшей бывшую первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Для Свитолиной и Бенчич это будет лишь второй очный поединок. В их дебютном матче в 2014 году на грунте в Чарльстоне победила швейцарка.

Напомним, Свитолина является действующей чемпионкой турнира. Она может выиграть этот турнир в третий раз подряд.