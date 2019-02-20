Світоліна оформила путівку в чвертьфінал турніру в Дубаї

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка четвертий рік поспіль вийшла на стадії змагань в ОАЕ

Українська тенісистка Еліна Свитолинавышла у чвертьфінал турніру в Дубаї.

У матчі третього кола змагань шоста сіяна Світоліна у двох сетах розгромила 12 ракетку турніру іспанку Гарбинье Мугурусу з рахунком 6:1, 6:2. Зустріч тривала 1 годину 2 хвилини.

Світоліна в п'ятий раз обіграла Мугурусу у восьми офіційних матчах. Рахунок в особистому протистоянні тенісисток став 5-3 на користь українки.

За вихід в півфінал турніру в Дубаї Світоліна зіграє з іспанкою Карлою Суарес-Наварро.

Нагадаємо, раніше турнір у Дубаї покинула українська тенісистка Леся Цуренко, програвши другій ракетці світу румунці Сімону Халеп.