Світоліна оформила путівку в чвертьфінал турніру в Дубаї

Українська тенісистка четвертий рік поспіль вийшла на стадії змагань в ОАЕ
Українська тенісистка Еліна Свитолинавышла у чвертьфінал турніру в Дубаї.
У матчі третього кола змагань шоста сіяна Світоліна у двох сетах розгромила 12 ракетку турніру іспанку Гарбинье Мугурусу з рахунком 6:1, 6:2. Зустріч тривала 1 годину 2 хвилини.
Світоліна в п'ятий раз обіграла Мугурусу у восьми офіційних матчах. Рахунок в особистому протистоянні тенісисток став 5-3 на користь українки.
За вихід в півфінал турніру в Дубаї Світоліна зіграє з іспанкою Карлою Суарес-Наварро.
Нагадаємо, раніше турнір у Дубаї покинула українська тенісистка Леся Цуренко, програвши другій ракетці світу румунці Сімону Халеп.