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Свитолина пробилась в первый после беременности теннисный финал

Фото: Элина Свитолина одолела четыре раунда на Internationaux de Strasbourg (twitter.com/WTA_Strasbourg)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Элины Свитолиной в трех сетах завершился матч 1/2 финала Гран-при Страсбурга против француженки Клары Бюрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internationaux de Strasbourg, 1/2 финала

Бюрель – Свитолина – 1:2 (6:4, 5:7, 3:6)

Активнее в дебюте была хозяйка кортов. По итогам двух стартовых геймов она обеспечила стратегическое преимущество (2:0). И хоть украинка ответила на брейк Бюрель обратным, но она сразу же второй раз завоевала очко на подаче Свитолиной.

Впрочем, экс-первая ракетка Украины не сдалась. Более того, в девятом гейме 28-летняя теннисистка оформила еще один брейк и вплотную приблизилась к француженке. Однако Бюрель снова сумела ответить на выпад соперницы набранным на подаче украинки пунктом и повела по сетам.

Со стартом второй партии борьба обострилась, но ненадолго. В первом же гейме 7 раз счет был равным (40:40), а у Свитолиной трижды был брейк-пойнт. Однако возможностью ответить оппонентке за первый сет она так и не воспользовалась.

Затяжной проигранный розыгрыш изрядно огорчил отечественную теннисистку. За какие-то четыре гейма она уже серьезно "горела" (1:4). Свитолина, однако, сумела вернуться в игру. С двумя брейками и удачной игрой на своих подачах украинка впервые в поединке повела (5:4).

В конце концов ей удалось дожать Бюрель в двенадцатом гейме. Этот локальный успех Свитолина развила в третьей партии, которая оказалась самой короткой и длилась всего 38 минут. Главные события развернулись после экватора партии – украинка оформила два брейка против одного француженки и с первой попытки реализовала матч-пойнт.

В финале Свитолину будет ждать принципиальный поединок. Ее соперницей в первом после декрета финале станет россиянка Анна Блинкова. Встреча состоится 27 мая. Украинская теннисистка уже побеждала в Страсбурге в 2020 году.

Накануне Ястремская дополнила перечень украинок в основной сетке грунтового турнира "Большого шлема". Одесситка одолела бельгийку Миннен в трех сетах. Всего в 1/64 финала French Open стартуют 6 отечественных теннисисток.

К слову, ранее Свитолина и другие украинки узнали соперниц в первом круге "Ролан Гарроса".

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ТеннисЭлина Свитолина