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Ястремская пополнила список украинок в основной сетке French Open-2023

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Париж, Четверг 25 мая 2023 19:11
Ястремская пополнила список украинок в основной сетке French Open-2023 Фото: Даяна Ястремская стала шестой украинкой в 1/64 финала (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Даяна Ястремская стала одной из триумфаторок квалификации Открытого чемпионата Франции, одолев бельгийскую теннисистку Греет Миннен в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, квалификация, финал, женщины

Ястремская – Миннен – 2:1 (6:3, 2:6, 6:4)

Старт встречи неплохо сложился для украинской теннисистки. Она выиграла собственную подачу и завоевала очко на подаче бельгийки. Впрочем, оппонентка сразу ответила обратным брейком. А потом этот трюк повторили в середине сета.

Однако при счете 4:3 в свою пользу Ястремская еще раз смогла оформить брейк. С преимуществом в два пункта одесситка со второй попытки реализовала сет-пойнт на собственной подаче. Партия продолжалась 35 минут.

Второй сет разыграли даже быстрее, но он стал холодным душем для Ястремской. Украинка отдала сопернице четвертый гейм (1:3), а затем потерпела еще одну неудачу в восьмом. Двух потерянных на своих подачах очков оказалось достаточно, чтобы Миннен перевела матч в третью партию.

Вот здесь и началось самое интересное. Бельгийская теннисистка быстро создала очковый запас с брейком (3:0). Однако Ястремская с такой же легкостью сравняла счет и перевела поединок в род игр нервов. Крепче они оказались у украинки. Она отыграла 3 брейк-пойнта, затем взяла подачу оппонентки и завершила поединок своей.

К слову, ранее Свитолина и другие украинки узнали соперниц в первом круге "Ролан Гарроса".

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