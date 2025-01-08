Ястремская с камбэком и разбитой ракеткой пробилась в четвертьфинал турнира WTA (видео)

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в ходе подготовки к Открытому чемпионату Австралии успешно проводит поединки на турнире WTA 250 в австралийском Хобарте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования .

WTA 250, Хобарт (Австралия), 1/8 финала

Даяна Ястремская - Энн Ли - 1:6, 7:5, 6:2

Ястремская, которая является 33-й ракеткой мира, встречалась с 91-й в рейтинге WTA американкой Ли. Это было первое очное противостояние теннисисток. Оно длилось 2 часа и 10 минут.

Украинка провалила первый сет. А во втором произошло что-то непонятное. При счете 5:2 в свою пользу она стала делать ошибку за ошибкой. В девятом гейме Ястремская подавала на партию, вела 40:0, но позволила сопернице забрать подачу. После чего одесситка дала волю эмоциям, разбив собственную ракетку.

Как ни странно, это проявление агрессии помогло Ястремской. Она взяла таки вторую партию. В третьей тоже не обошлось без приключений: украинка уступала - 0:2. Но потом забрала шесть геймов подряд.

Таким образом Ястремская впервые за год пробилась в четвертьфинал на турнире WTA. В последний раз она играла на этой стадии на Australian Open-2024.

За место в полуфинале украинка поборется с еще одной американкой - 67-й ракеткой мира Маккартни Кесслер. Поединок состоится 9 января. Ориентировочное время старта - 4:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. В 2023 году Ястремская выиграла у Кесслер в четвертьфинале турнира WTA 125 во французском Анже (5:7, 6:3, 7:6).