Ястремская с камбэком и разбитой ракеткой пробилась в четвертьфинал турнира WTA (видео)
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в ходе подготовки к Открытому чемпионату Австралии успешно проводит поединки на турнире WTA 250 в австралийском Хобарте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.
WTA 250, Хобарт (Австралия), 1/8 финала
Даяна Ястремская - Энн Ли - 1:6, 7:5, 6:2
Ястремская, которая является 33-й ракеткой мира, встречалась с 91-й в рейтинге WTA американкой Ли. Это было первое очное противостояние теннисисток. Оно длилось 2 часа и 10 минут.
Украинка провалила первый сет. А во втором произошло что-то непонятное. При счете 5:2 в свою пользу она стала делать ошибку за ошибкой. В девятом гейме Ястремская подавала на партию, вела 40:0, но позволила сопернице забрать подачу. После чего одесситка дала волю эмоциям, разбив собственную ракетку.
Как ни странно, это проявление агрессии помогло Ястремской. Она взяла таки вторую партию. В третьей тоже не обошлось без приключений: украинка уступала - 0:2. Но потом забрала шесть геймов подряд.
Таким образом Ястремская впервые за год пробилась в четвертьфинал на турнире WTA. В последний раз она играла на этой стадии на Australian Open-2024.
За место в полуфинале украинка поборется с еще одной американкой - 67-й ракеткой мира Маккартни Кесслер. Поединок состоится 9 января. Ориентировочное время старта - 4:00 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. В 2023 году Ястремская выиграла у Кесслер в четвертьфинале турнира WTA 125 во французском Анже (5:7, 6:3, 7:6).
Ранее украинка на отказе вышла в финал квалификации Australian Open 2025.
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