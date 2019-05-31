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Цуренко здобула путівку в третій коло Roland Garros

Новини » Спорт    31.05.2019 - 15:55
Цуренко здобула путівку в третій коло Roland Garros
Фото: Леся Цуренко на Roland Garros (twitter.com/LTsurenko)

Українці для перемоги знадобилося два дні

Друга ракетка України Леся Цуренко пробилася до третього раунду турніру серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на сайт змагань.

У матчі другого кола 27 ракетка світу здолала 76 номер рейтингу сербку Олександру Круніч.

Матч був перерваний вчора за рахунку 6:6 в третьому сеті, сьогодні він був дограний. Остаточний рахунок матчу - 5:7, 7:5, 11:9.

У третьому колі Цуренко зустрінеться з 3 ракеткою світу Сімоною Халеп.

Нагадаємо, японка Наомі Осака може втратити звання першої ракетки світу за підсумками Roland Garros.

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