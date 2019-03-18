Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA

Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли позиції
Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свое положение на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.
Подятся на 5 строчку украинке позволил выход в полуфинал турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США), где она проиграла будущей чемпионке.
Что касается других украинок, то Леся Цуренко и Даяна Ястремская сохранили свои позиции в рейтинге - 28 и 37 места соответственно, а Катерина Козлова благодаря своим дебютным победам в рамках серии Premier Mandatory приблизилась к топ-100.
На этой неделе наши теннисистки выступят на турнире в Майами.
Результаты жеребьевки для украинок:
Напомним, украинка Екатерина Козлова впервые преодолела стартовый барьер в основе турнира в Индиан-Уэллсе. Однако четвертая ракетка Украины в третьем круге проиграла второму номеру мирового рейтинга из Румынии Симоне Халеп - 6:7, 5:7.