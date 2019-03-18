Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA

Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли позиції

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свое положение на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Подятся на 5 строчку украинке позволил выход в полуфинал турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США), где она проиграла будущей чемпионке.

Что касается других украинок, то Леся Цуренко и Даяна Ястремская сохранили свои позиции в рейтинге - 28 и 37 места соответственно, а Катерина Козлова благодаря своим дебютным победам в рамках серии Premier Mandatory приблизилась к топ-100.

На этой неделе наши теннисистки выступят на турнире в Майами.

Результаты жеребьевки для украинок:

Катерина Козлова (квалификация) - сыграет против 16 сеяной китаянки Чжу Линь. Украинка лишь раз преодолела отбор в основу Майами.

Даяна Ястремская (первый раунд основы) - сыграет против 56 ракетки мира россиянки Екатерины Александровой. Это будет дебютное выступление 18-летней украинки в Майами.

Леся Цуренко (второй раунд основы) - сыграет против обладательницы wild card Ван Синьюй или квалифаера. Семь раз выступала на Miami Open, но выиграла лишь один матч в основе.

Элина Свитолина (второй раунд основы) - сыграет с победительницей матча между Ван Яфань и Кристиной Младенович. В прошлом сезоне дошла до четвертьфинала и показала лучшие результат в Майами в карьере.

Напомним, украинка Екатерина Козлова впервые преодолела стартовый барьер в основе турнира в Индиан-Уэллсе. Однако четвертая ракетка Украины в третьем круге проиграла второму номеру мирового рейтинга из Румынии Симоне Халеп - 6:7, 5:7.