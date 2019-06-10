Світоліна піднялася на дві позиції в рейтингу WTA

Краща тенісистка Україна посідає 7 місце
За підсумками Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros) став відомий оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.
Чемпіонка турніру в Парижі австралійка Ешлі Барті піднялася з восьмого на другий рядок, лідирує як і раніше японка Наомі Осака.
Перша ракетка України Еліна Світоліна додала дві позиції і тепер перебуває на сьомому місце. Також свої позиції в рейтингу поліпшили ще три українки. На 6 позицій піднялася Ангеліна Калініна (145), Марта Костюк поліпшила своє становище одразу на 28 рядків (178), а Катаріна Завацька - на 13 (189).
Водночас Леся Цуренко перемістилася з 27 на 32 місце, Даяна Ястремська з 32 на 35, а Катерина Козлова з 67 на 70.
Рейтингу WTA станом на 10 червня:
1 (1). Наомі Осака (Японія) - 6486 очок
2 (8). Ешлі Барті (Австралія) - 6350
3 (2). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5685
4 (4). Кікі Бертенс (Голландія) - 5345
6 (5). Анжеліка Кербер (Німеччина) - 4675
7 (9). Еліна Світоліна (Україна) - 3967
8 (3). Сімона Халеп (Румунія) - 3963
9 (7). Слоан Стівенс (США) - 3682
10 (11). Аріна Соболенко (Білорусь) - 3565
...
32 (27). Леся Цуренко (Україна) - 1657
35 (32). Даяна Ястремська (Україна) - 1560
70 (67). Катерина Козлова (Україна) - 840
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Осака може втратити першу сходинку рейтингу WTA за підсумками Roland Garros.