Свитолина получила приглашение на первый после родов турнир: известны сроки

28-летняя спортсменка вскоре вернется на корт. Украинка возобновит профессиональные выступления за океаном в апреле.

Свитолина присоединится к пяти представительницам топ-10 рейтинга WTA в Чарльстоне. Выступления на стартующем 3 апреля турнире станут для экс-первой ракетки Украины первыми с марта 2022 года. Тогда одесситка не одолела первый раунд Miami Open.

После него Свитолина объявила паузу в карьере. Впоследствии стало известно о ее беременности от французского теннисиста Гаэля Монфиса. В октябре они стали родителями девочки Скаи. Недавно украинка возобновила тренировки под руководством нового специалиста – нидерландца Слейтера.

Профессиональная карьера Свитолиной стартовала в 2010 году. За время выступлений она получила 16 титулов в одиночном разряде. В частности, украинка торжествовала в WTA Finals-2018 и выиграла "бронзу" Олимпийских игр-2020. Пик рейтинга – 3 место (осень 2017-го).