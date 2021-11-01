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Світоліна вперше з 2017 вибула з топ-10 найсильніших тенісисток світу

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Понеділок 01 листопада 2021 17:37
Світоліна вперше з 2017 вибула з топ-10 найсильніших тенісисток світу Фото: Еліна Світоліна (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше з 2017 року вибула з топ-10 рейтингу WTA. До цього в серпні вона оформила 200 тижнів поспіль у першій десятці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт WTA.

Згідно з оновленим рейтингом, українка втратила відразу 8 позицій і опустилася на 14 місце рейтингу WTA. Зокрема, вона втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019, в якому вона дійшла до фіналу. У нинішньому році українка не кваліфікувалася на цей турнір.

У той же час Марта Костюк піднялася на 5 позицій і дебютувала в топ-50 рейтингу. Ангеліна Калініна повторила особистий рекорд піднялася на 57 місце. Даяна Ястремська втратила 21 сходинку і замикає першу сотню.

У парному рейтингу сестри Надія (34) і Людмила (38) Кіченок зберегли свої позиції.

Нагадаємо, в середині жовтня Світоліна вилетіла з 1/8 фіналу турніру WTA в Індіан-Веллсі від американки Джесіки Пегули.

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