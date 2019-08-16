Українська тенісистка пропустить на US Open
Українська тенісистка Марта Костюк не зіграє на останньому в сезоні турнірі "Великого шолома" (Grand Slam) - Відкритому чемпіонаті США (US Open). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".
Причини рішення українок не заявлятися в кваліфікацію турніру не повідомляються. Таким чином, у відбірковому етапі зіграють Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.
Костюк ще жодного разу не виступала в основі Відкритого чемпіонату США. У минулому році вона програла у другому колі відбіркового турніру чеської тенісистці Марі Боузковой.
Костюк не брала участі в професійних турнірах з початку липня після поразки від Анни Калинської в першому колі кваліфікації Вімблдонського чемпіонату.
На даний момент українка займає 198 рядок в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA)..
Нагадаємо, чотири українські тенісистки заявлені в основу US Open. У список потрапили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова.
Матчі в жіночій сітці останнього в сезоні турніру "Великого шолома" (Grand Slam) пройдуть з 26 серпня по 7 вересня.