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Костюк не зіграє на останньому в сезоні турнірі "Великого шолома"

Новини » Спорт    16.08.2019 - 13:12
Костюк не зіграє на останньому в сезоні турнірі "Великого шолома"
Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)

Українська тенісистка пропустить на US Open

Українська тенісистка Марта Костюк не зіграє на останньому в сезоні турнірі "Великого шолома" (Grand Slam) - Відкритому чемпіонаті США (US Open). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Причини рішення українок не заявлятися в кваліфікацію турніру не повідомляються. Таким чином, у відбірковому етапі зіграють Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.

Костюк ще жодного разу не виступала в основі Відкритого чемпіонату США. У минулому році вона програла у другому колі відбіркового турніру чеської тенісистці Марі Боузковой.

Костюк не брала участі в професійних турнірах з початку липня після поразки від Анни Калинської в першому колі кваліфікації Вімблдонського чемпіонату.

На даний момент українка займає 198 рядок в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA)..

Нагадаємо, чотири українські тенісистки заявлені в основу US Open. У список потрапили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова.

Матчі в жіночій сітці останнього в сезоні турніру "Великого шолома" (Grand Slam) пройдуть з 26 серпня по 7 вересня.

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