Людмила Киченок во второй раз в карьере отобралась в Итоговый турнир WTA

Победа украинской теннисистки Людмилы Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко на Открытом чемпионате США гарантировала выступление дуэта в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TennisRank .

32-летняя украинка и на пять лет моложе балтийка пробились в WTA Finals-2024. Они триумфовали на US Open, одолев дуэт французской теннисистки Кристианы Младенович и китаянки Шуай Чжан.

Киченок и Остапенко могут бронировать билеты в Эр-Рияд. Аравийская столица примет Итоговый турнир 2-9 ноября. В парном разряде сформируют две группы с четырьмя дуэтами в каждом. По две пары лучших выйдут в 1/2 финала соревнований.

Благодаря победе в Нью-Йорке Людмила Киченок обновила национальный рекорд. Она поднялась на 5-е место в парном рейтинге WTA. Остапенко расположилась рядом, на 6-й строчке.

Кто такая Людмила Киченок

Уроженка Днепра, вместе с сестрой-близняшкой Надеждой начала заниматься теннисом в 7 лет. Специализация – парный разряд и микст.

В прошлом году триумфовала на Уимблдонском турнире в дуэте с хорватом Мате Павичем. В этом году в паре с Остапенко дошла до финала Australian Open. Триумф на US Open-2024 – первый на уровне мэйджоров в парах. В общей сложности завоевала 11 парных титулов серии WTA.

Чаще всего соревнуется в дуэте с сестрой-близнецом Надеждой Киченок и Остапенко. На WTA Finals-2022 вышла с латвийской теннисисткой в ​​полуфинал, но там они проиграли чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.