Три из пяти. Украина потеряла двух теннисистов в квалификации Australian Open-2024

Australian Open, квалификация, 2-й раунд, женщины

Ястремская – Грамматикопулу – 2:1 (6:4, 3:6, 6:4)

Дарт – Стародубцева – 0:2 (4:6, 4:6)

Ли – Снигур – 0:2 (4:6, 2:6)

Инглис – Завацкая – 2:0 (7:6, 6:3)

Australian Open, квалификация, 2-й раунд, мужчины

Ковачевич – Сачко – 2:0 (7:6, 7:6)

Весело начала матч против Валентини Грамматикопулу из Греции Ястремская. В первых семи геймах соперницы трижды (!) обменялись брейками. В конце концов, инициативой завладела украинка и с еще одним взятым на подаче оппоненки очком повела по сетам.

Впрочем, Грамматикопулу реваншировалась во второй партии. В этот раз она оформила те же три брейка, а вот Ястремская смогла ответить только одним. Как следствие, пришлось играть решающий сет. Украинская теннисистка начала с брейка, обеспечившего стратегическое преимущество. Матч-пойнт она реализовала с третьей попытки.

Победой над Гарриет Дарт путевку в следующий раунд завоевала Стародубцева. Британка классно начала, поведя 2:0 с брейком. Однако украинка не смутилась и постепенно перехватила инициативу. Сетбол она оформила 45 минут спустя. Во второй партии Стародубцева быстро заявила амбиции (3 брейка и 4:1). Дарт сопротивлялась, но камбэк организовать не смогла.

За 74 минуты с американкой Энн Ли разобралась Снигур. Более конкурентным оказался первый сет, где соперницы подошли к финальному отрезку рядом (4:4). Но еще один брейк позволил украинке склонить чашу весов в свою пользу. Во второй же партии Снигур позволила представительнице США взять только 2 очка. Сама же закрыла противостояние 32 минуты спустя.

Более двух часов на корте провел Виталий Сачко. Украинец в обоих сетах против американца Александара Ковачевича сражался до последнего. Однако, и в первом, и во втором случаях потерпел неудачу на тай-брейке (7:5, 7:4) и зачехлил ракетку. Та же участь постигла и Катарину Завацкую, которая в двух партиях проиграла австралийке Мэддисон Инглис. Если в первом сете украинка уступила только на тай-брейке, то во втором сдалась быстрее (1:4 посреди партии и 3:6 – в итоге).

В финале квалификации Ястремская встретится с австралийкой Маей Джойнт. Стародубцева же померяется силами с чешкой Габриэлой Кнутсон. Тем временем Снигур встретится с обидчицей Завацкой – Мэддисон Инглис. Поединки запланированы на 12 января.