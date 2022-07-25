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Світоліна та ще одна українка потрапили в топ-50 рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна не виходила на корт із березня (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Сім українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною потрапили до перших двох сотень оновленої класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Асоціація оновила рейтинг найкращих тенісисток планети. Безумовним лідером класифікації залишилася полька Іга Свьонтек (8336 очок).

Найкращою серед українок залишається Світоліна. 27-річна тенісистка припинила виступи в березні через вагітність, але залишається в п'ятдесятці найкращих – 43-тє місце, 1201 пункт.

На 50-ту позицію піднялася Ангеліна Калініна (1091 очко). Також у топ-100 зберегли місця Марта Костюк (805), Даяна Ястремська (766) та Леся Цуренко (707). У другій сотні рейтингу опинилися Дарія Снігур і Катерина Байндль.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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