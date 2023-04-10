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Первая ракетка Украины потеряла пять позиций в мировом рейтинге

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Киев, Понедельник 10 апреля 2023 11:19
Первая ракетка Украины потеряла пять позиций в мировом рейтинге
Автор: Антон Федорцив

В обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) украинка Ангелина Калинина продемонстрировала существенный регресс, хотя вместе с Мартой Костюк осталась в топ-40.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Национальная первая ракетка опустилась на пять позиций вниз и заняла 35 место. Калинина набрала 1272 рейтинговых очка за 27 турниров в течение года.

Тем временем Костюк поднялась на одну ступеньку вверх (38-е место). В свой актив она записала 1245 пунктов. Опытная Леся Цуренко поднялась на пять позиций вверх (72-е место), а Екатерина Байндль удержалась на предыдущих рубежах (84-е).

Самая сильная украинская теннисистка в истории Элина Свитолина набрала первое очко по возвращении на корт. Годовая пауза из-за беременности и рождения дочери завершилась для 28-летней профессионалки выступлением в Чарльстоне. На старте турнира там Свитолина уступила казашке Путинцевой в трех сетах.

Безусловным лидером рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Полька набрать 8975 очков. Далее в классификации расположились белоруска Арина Соболенко и Джессика Пегула из США. Туниска Онс Жабер обошла Каролин Гарсию (Франция).

Первая ракетка Украины потеряла пять позиций в мировом рейтинге

К слову, ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года.

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