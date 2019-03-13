Світоліна вперше зіграє в чвертьфіналі турніру в Індіан-Уеллсі

Її поєдинок пройде на центральному корті

Шестая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уллсе, США. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка одержала верх над австралийкой Эшли Барти в трех сетах со счетом 7:6(8), 5:7, 6:4. Поединок продлился 3 часа и 11 минут и стал самым длинным матчем сезона 2019 года.

Таким образом, Свитолина впервые выступит в 1/4 финала на турнире в Индиан-Уэллсе. Следующей соперницей украинки станет 61 ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии (счет личных встреч 2:0).

Теннисистки проведут матч на центральном корте. Украинка и чешка сыграют между собой первым запуском вечерней сессии - не раньше 18:00 по местному времени и не раньше 03:00 по Киеву.

Напомним, вторая ракетка Украины Леся Цуренко потерпела поражение в матче третьего круга в Индиан-Уэллсе.