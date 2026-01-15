RU

Экономика

Свет будут отключать по всей Украине: "Укрэнерго" сообщило о графиках 16 января

Фото: в Украине 16 января будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины завтра, 16 января, будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 16 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - сказано в сообщении компании.

Там напомнили, что причины введения таких мер - это последствия российских ударов ракетами и дронами по энергетическим объектам. 

В "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго или ДТЭК. 

Отключения света в Украине

Напомним, с осени 2025 года российские оккупанты регулярно наносят удары по энергетическим объектам Украины. В результате таких атак проблемы с электроснабжением наблюдаются по всей Украине.

После двух последних массированных ударов, которые состоялись в ночь на 9 января и в ночь на 13 января самая сложная ситуация с электроснабжением и теплоснабжением остается в Киеве.

У некоторых многоэтажек свет отключают на несколько суток подряд. Также с момента атаки 9 января у части домов нет теплоснабжения.

Россияне наносят удары по энергосистеме Украины в момент, когда по всей стране наступили сильные морозы.

Как рассказал в интервью РБК-Украина гендиректор Yasno Сергей Коваленко, до улучшения ситуации нужно продержаться еще недели.

УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключение света