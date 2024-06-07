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Свет в Украине будут выключать по-новому: что изменится

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 8 июня, в Украине будет действовать новый порядок отключений электроэнергии. Это позволит увеличить количество часов, когда есть свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра энергетики Украины Юрия Власенко во время Часа вопросов правительству в Верховной раде.

"Начиная с субботы будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько надо будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения", - заявил Власенко.

Он пояснил, что завтра операторы самостоятельно будут обеспечивать введение очередей отключений для того, чтобы обеспечить вышеупомянутый лимит. 

В частности Власенко отметил, что такой подход должен уменьшить количество очередей отключений, что позволит увеличить количество часов "со светом". 

Отключение света в Украине

В течение последних месяцев Российская Федерация неоднократно наносила массированные удары по территории Украины. В частности под удар попадала энергетическая инфраструктура. Это, в свою очередь, привело к возвращению графиков отключения света. Сначала ограничения действовали для бизнеса, впрочем позже графики ввели и для бытовых потребителей. 

Также с 1 июня в Украине начал действовать новый тариф на свет, который был повышен на 60%. Повышение цены позволит профинансировать ремонт электростанций.

Между тем, в "ДТЭК" рассказали, планируют ли облегчить отключение для жителей многоэтажных новостроек, у которых все коммуникации зависят от электроснабжения.

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